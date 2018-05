DUEVILLE – Bimbo di un anno cade dalle scale del condominio: grave

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

I genitori erano in casa con ospiti e lui si è allontanato, prendendo la porta di casa, uscendo e poi cadendo dal vano scale interno del condominio dove abita. L’incidente è avvenuto domenica scorsa ma è stato reso noto solo oggi ed ha avuto come protagonista un bimbo straniero di un anno e mezzo. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio verso le 18, quando le sue urla hanno richiamato l’attenzione dei genitori che si sono precipitati nel vano scale del condominio e l’hanno trovato piangente, sul pianerottolo al piano sottostante dopo un volo di ben 3 metri. Il piccolo è attualmente ricoverato al San Bortolo in terapia intensiva con traumi alla testa e al torace.