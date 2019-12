Due ventenni picchiati da soldati americani in centro

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Due giovani sono stati picchiati da un gruppo di soldati statunitensi poche sere fa in centro a Vicenza. un 21enne e un 22enne sono finiti all’ospedale con, rispettivamente, mandibola fratturata e spalla contusa. L’episodio è avvenuto in contra’ Peschiere Vecchie. I carabinieri stanno indagando per trovare i responsabili. Alcuni di loro sarebbero già stati identificati grazie ad alcune testimonianze dirette.