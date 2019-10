Due scosse di terremoto in Veneto

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Doppia scossa di terremoto avvertita in Veneto, entrambe nella zona di Vas, in provincia di Belluno. La prima, di intensità 1.6, alle ore 13.21 con epicentro ad una profondità di 8.1 km. La seconda di intensità 2.6, sei minuti dopo, sempre nella stessa zona, rilevata ad una profondità di 8.3 km. Non sono segnalati danni vista la bassa intensità dell’evento sismico, anche se è stata chiaramente avvertita nei centri abitati vicini.