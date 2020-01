Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Oggi giornata importante per Chiampo: sono stati infatti posati due nuovi ponti ciclopedonali: uno ad Arso e uno in zona Pieve. Il Sindaco Matteo Macilotti: “Qui a Chiampo costruiamo ponti e abbattiamo i vecchi muri. Così costruiamo il futuro di un paese più vivibile e accessibile per tutti”. Il servizio di Paolo Usinabia.