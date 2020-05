Due nuovi mammografi all’avanguardia per l’Ulss 7

Le nuove apparecchiature saranno installate per la fine dell’estate

e consentiranno standard più elevati di efficacia diagnostica

Due nuovi mammografi per l’ospedale di Santorso e il Distretto 2, per un valore complessivo di oltre 365 mila euro: è questo il nuovo investimento approvato dalla Direzione dell’ULSS 7 Pedemontana, che con un provvedimento firmato oggi ha recepito la gara d’appalto già indetta da Azienda Zero per tutti gli ospedali veneti interessati a questo tipo di fornitura. Gara che è già stata aggiudicata, così a stretto giro l’ULSS 7 potrà già procedere con l’ordine e la ditta aggiudicataria predisporre la fornitura. I tempi di consegna, quindi, dovrebbero essere brevi: l’installazione è prevista infatti per la fine dell’estate.

Il primo mammografo troverà collocazione nel Poliambulatorio di Thiene, dove vengono svolti gli screening per il tumore al seno, mentre il secondo mammografo – richiesto in una configurazione particolarmente avanzata con tomosintesi – sarà utilizzato all’interno del reparto di Radiologia dell’ospedale di Santorso, dove sarà di supporto all’attività della nuova Unità Operativa Complessa di Chirurgia Senologica, introdotta dalle nuove schede ospedaliere.

È da sottolineare che l’acquisto di queste nuove apparecchiature rientra nell’ambito del piano regionale di aggiornamento tecnologico, che prevede per i mammografi la sostituzione dopo 10 anni: in questo contesto, le apparecchiature “pensionate” hanno da poco superato questo traguardo, e la Direzione dell’ULSS 7 Pedemontana ne ha subito disposto il rinnovamento. «Rispetto ad altre Ulss che beneficeranno della stessa gara indetta da Azienda Zero – commenta il Commissario dell’ULSS 7 Pedemontana Bortolo Simoni -, sono tra le più “giovani” che vengono sostituite, ma è giusto così. In questo modo garantiremo standard di qualità migliori e più omogenei tra le varie strutture della nostra azienda. I fatti dimostrano che non abbiamo mai smesso di investire per la qualità dell’assistenza all’ospedale di Santorso e nel Distretto 2: in nuove tecnologie e anche in risorse umane. Voglio ricordare a questo riguardo da una parte la risonanza da oltre 1 milione di euro inaugurata a fine novembre e la nuova tac installata un anno fa».