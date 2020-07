Due nuovi direttori per l’Ulss 7

Prosegue l’impegno per il potenziamento dell’organico dell’Ulss 7 Pedemontana: il Commissario Bortolo Simoni ha adottato oggi la delibera con la quale assegna due nuovi incarichi di direzione.

Più in dettaglio, il dott. Giacomo Ceron assume la direzione dell’U.O.C. di Medicina Legale dell’Ulss 7 Pedemontana. Succede alla dott.ssa Alessandra De Salvia, la quale dal 1 agosto andrà a dirigere l’U.O.C. di Medicina Legale presso l’Ulss 2 Marca Trevigiana. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova, si è specializzato con il massimo dei voti in Medicina Legale all’Università degli Studi di Verona, dove ha conseguito anche il master universitario di secondo livello in “Gestione del rischio clinico e sicurezza del paziente – Rischio management and patient safety”. Dal 2009 ha lavorato nell’ex Ulss 8 Asolo prima in qualità di Presidente delle Commissioni per l’accertamento dello stato di invalidità civile, handicap e disabilità e, poi, dal 2011 al 2016, come dirigente medico presso l’U.O. di Medicina Legale. Posizione che ha continuato a ricoprire, dal 2017 fino al 2020, per l’Ulss 2 Marca Trevigiana.

Il dott. Pierenrico Lecis è il nuovo direttore dell’U.O.C. di Gastroenterologia dell’Ospedale San Bassiano. Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito due specializzazioni: la prima in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, la seconda in Scienza dell’alimentazione. Ha poi frequentato i corsi di perfezionamento post laurea in Colonproctologia e Nutrizione artificiale e nosocomiale. Negli ultimi vent’anni ha lavorato nell’Ulss 1 Dolomiti in qualità di dirigente medico presso l’U.O.C. di Gastroenterologia dell’Ospedale di Belluno. È autore di oltre una trentina di pubblicazioni e altrettanti interventi in qualità di relatore, docente e moderatore in convegni nazionali e