Due morti per variante sudafricana in Alto Adige, Comuni blindati

Sono due i decessi causati dalla variante sudafricana di covid in Alto Adige. La notizia è stata confermata dall’azienda sanitaria.

E’ ancora allarme contagi nella provincia autonoma di Bolzano tanto che per limitare la diffusione della variante molti comuni sono isolati nella zona di Merano e per entrare ed uscire serve tampone eseguito non più di 72 ore prima dello spostamento. Sono stati identificati altri 4 casi della variante con i test a tappeto.

Al momento sono 12 i Comuni “confinati” nel tentativo di contenere il diffondersi della variante: le misure restrittive erano già in vigore a Merano, Rifiano, Moso in Passiria, San Pancrazio, Malles, Lana, San Martino in Passiria, Caines e San Leonardo in Passiria.

In Alto Adige fino ad oggi sono stati rilevati 31 casi di variante sudafricana e 220 della variante britannica.