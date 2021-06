Due interventi in montagna in Cadore

Attorno alle 15, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato verso il Monte Paterno, ad Auronzo di Cadore, poiché un escursionista si trovava in difficoltà. B.M.S., 28 anni, di Ravenna, era infatti sceso per un ripido canale roccioso a est del Ciadin del Passaporto, bloccandosi in bilico sul vuoto. Sbarcato con un verricello di 30 metri nelle vicinanze, il tecnico di elisoccorso si è avvicinato il più possibile, per poi attrezzare una sosta per calarsi e raggiungerlo. Assicurato l’escursionista, entrambi sono stati recuperati sempre con il verricello. Il ragazzo è stato quindi accompagnato a valle.Verso le 17.30 l’eliambulanza è stata inviata a Cortina d’Ampezzo, lungo la Ferrata Olivieri in Tofana, per due turisti polacchi di 33 anni, incapaci di proseguire a causa della neve. Entrambi sono stati recuperati a 2.800 metri di quota dal tecnico di elisoccorso calato con un verricello di 20 metri.