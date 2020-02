Due incidenti in serata: due persone ferite

Domenica, alle 21:15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Zuccola a Bolzano Vicentino per un’auto finita contro un palo di cemento dell’Enel dopo la perdita di controllo del mezzo da parte della conducente, rimasta ferita. Il personale dei pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza la Lancia Y e il palo nell’attesa dell’arrivo dei tecnici Enel. La giovane donna ferita è stata presa in cura dal personale del Suem, stabilizzata e portata in ospedale. Sul posto la polizia locale di Thiene per i rilievi dell’incidente.E poco prima delle 23:30, altro intervento per la prima partenza dei vigili del fuoco di Vicenza per un altro incidente stradale in Via delle Tecnica a Villaverla, dove un automobilista ha divelto una decina di metri di guardrail finendo con l’auto in bilico su un fianco: lievemente ferito l’autista. Il personale della squadra ha messo in sicurezza la Fiat sedici, mentre l’autista è stato medicato sul posto dal personale sanitario del Suem. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore con il recupero dell’auto da parte del carro attrezzi.