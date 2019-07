Due incidenti a Chiampo: tre feriti, uno in modo serio

Doppio incidente stamane a Chiampo a mezz’ora di distanza e a due chilometri l’uno dall’altro. Nel primo incidente, più grave, avvenuto in via IV Novembre, un uomo a bordo di uno scooter ha travolto un ciclista per poi finire la propria corsa contro un cordolo, un segnale stradale e finendo contro una ringhiera e la vetrina di un negozio. Sia il ciclista, sia il motociclista sono rimasti feriti. Sono stati soccorsi dal Suem 118. Mentre il motociclista è stato portato in ospedale con un codice giallo (di media gravità), il ciclista sarebbe in gravi condizioni, portato il pronto soccorso in codice rosso e quindi in rianimazione per un forte trauma cranico. Sul posto i carabinieri.

Mezz’ora dopo il secondo incidente all’altezza del distributore Benza in via Arzignano. Un furgone, condotto da C.S., 40enne di Chiampo, è uscito dall’area di servizio senza notare che un motociclista, C.S. 27enne di Chiampo, stava sopraggiungendo dal centro del paese a bordo di una Yamaha. La moto ha impattato nell’angolo anteriore sinistro del furgone. La peggio l’ha avuta quest’ultimo, soccorso dal 118. Ha riportato diverse escoriazioni ma non è in pericolo di vita. Sul posto la Polizia Locale del distretto Vicenza Ovest