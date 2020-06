Due giovanissimi denunciati per spaccio nel Vicentino

Intervento della Polizia Locale NordEst Vicentino mercoledì 10 giugno alle ore 16 e 30 in via del Rosario (frazione Lampertico)

Una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino, impegnata in posto di controllo, ha intimato l’alt ad un ciclomotore. Il conducente ed il passeggero del mezzo palesavano evidente preoccupazione e nervosismo. Informati del fatto che si sarebbe proceduto a perquisizione personale e veicolare, il conducente dello scooter estraeva dal vano portaoggetti del veicolo, un barattolo in vetro con coperchio ermetico ed un bilancino elettronico di precisione.

Gli agenti aprivano il barattolo di vetro e verificavano che conteneva n° 2 sacchetti in nylon, con all’interno sostanza stupefacente di tipo marijuana. I due venivano accompagnati presso gli uffici del comando di via Rasa ove venivano comunque sottoposti a perquisizione personale, che consentiva di rinvenire anche un grinder (macinino). Tutto il materiale veniva contestualmente sequestrato ed i giovani di Dueville, entrambi appena 18enni, venivano denunciati in concorso per la detenzione ai fini di spaccio di grammi 21,56 netti di marijuana.