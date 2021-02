Due furti su auto in zona Piramidi

Due furti in auto in sosta ieri a Torri di Quartesolo in zona Piramidi. In entrambi i casi (in via Brescia e in via Vedelleria) è stata scassinata la serratura. In via Brescia è stata presa di mira una Fiat Punto nuova e sono stati prelevati indumenti personali e da lavoro mentre in via Vedelleria (zona Decathlon) da un’Opel Astra modello nuovo è stata prelevata una borsa da lavoro con un computer del valore di 300 euro. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri