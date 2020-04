Due Fiat 500 per la consegna dei buoni spesa

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Due Fiat 500 ibride sono state consegnate questa mattina in comodato d’uso gratuito dalla concessionaria De Bona Motors al vicesindaco e assessore ai servizi sociali Matteo Tosetto. Saranno utilizzate fin da oggi pomeriggio dai volontari incaricati della consegna dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà.

Dichiara l’assessore Tosetto: “Un grazie sincero a De Bona Motors e alle tante imprese e famiglie vicentine che in questi giorni difficili non stanno mancando di offrire in modo molto concreto la propria solidarietà”.