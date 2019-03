Due cadaveri sono stati trovati in una villetta a Padova. Sul posto la polizia. Secondo una prima ipotesi per gli investigatori si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. Si tratta di fratello e sorella: Pier Andrea e Donatella Rigon. I due vivevano insieme nella casa di via Faggin, e la loro madre era morta pochi mesi fa.

ANSA