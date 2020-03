Due caprioli salvati a Schio e Vicenza (FOTO)

Due interventi di salvataggio animali oggi per i vigili fuoco. Il primo intervento questa mattina nei pressi di Via Togarelli a Schio dove un capriolo è finito in una larga canaletta di irrigazione. L’animale è rimasto bloccato in acqua per le sponde di cemento che non riusciva più a risalire. Due operatori SAF (Speleo Alpini Fluviali) sono entrati nel corso d’acqua riuscendo a spingerei e guidare l’animale verso un varco, dove è riuscito a risalire la riva riguadagnando la liberta nel verde. L’altro intervento nel pomeriggio a Vicenza lungo via Postumia, dove un altro ungulato è rimasto bloccato tra le sbarre di un cancello di Villa Lampertico. I pompieri utilizzando un divaricatore hanno allargato le sbarre, liberando l’animale che è rimasto ferito al costato. Il capriolo è stato preso in cura da un volontario del “servizio soccorso fauna” per conto della provincia per essere portato e curato in un centro recupero per animali selvatici.