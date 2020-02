Due auto incendiate nella notte

Ieri sera, alle 22 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Guido Rossa a Vicenza, di fronte alla Chiesa di Bertesinella per l’incendio di due auto. I pompieri accorsi con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori, hanno spento il rogo, utilizzando la schiuma di Audi A4 e una Fiat Punto, completamente avvolte dalle fiamme all’arrivo delle squadre. Danneggiate parzialmente dal calore i paraurti in plastica di altre due autovetture, parcheggiate nelle vicinanze. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e della polizia di stato. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.