Due arzignanesi riempiti di botte a Vicenza

Il 23 agosto alle ore 02.00 circa a Vicenza, in Piazza delle Erbe, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti a seguito di rapina subita poco prima da due ventenni nati ad Arzignano. Gli stessi, alle precedenti ore 01.30, venivano aggrediti senza motivo apparente con calci e pugni da un gruppo di giovani a loro sconosciuti. Durante l’aggressione ad uno dei due veniva strappato dal polso un braccialetto in oro del valore di euro 300,00 mentre all’altro una collanina in acciaio di poco valore. Gli autori si dileguavano velocemente a piedi nelle vie circostanti. I due ragazzi, viste le lievi ferite riportate decidevano di non ricorrere a cure mediche. Indagini a cura dei Carabinieri della sezione operativa.