Due arresti per truffa e uno per stalking

In questi ultimi giorni, i carabinieri delle Stazioni di Rosà, Nove e Romano d’Ezzelino, hanno eseguito provvedimenti restrittivi a carico di 3 persone, emesse dall’A.G. competente. A Rosà, i carabinieri hanno arrestato DALLA ROSA Alberto, italiano 46enne. L’uomo, era stato denunciato nel mese di febbraio, per truffa e furto in abitazione, reati commessi dal mese di ottobre 2019 fino al momento del deferimento all’A.G. in più località della provincia di Vicenza, operato sempre dai carabinieri di Rosà. Gli accertamenti esperiti poi a carico dello stesso, hanno permesso di aggravare la sua posizione ed indurre l’A.G. ad emettere un ordine di custodia cautelare in carcere. Rintracciarlo non è stato facile anche perché risulta essere senza fissa dimora ma vigilando i luoghi più frequentati dallo stesso, veniva rintracciato ed assicurato alla Giustizia.

I carabinieri di Nove traevano in arresto BONORA Moreno, italiano 50enne per un aggravamento della misura del divieto di avvicinamento al domicilio del nuovo compagno della sua ex convivente. Tale misura era stata inflitta dall’autorità giudiziaria vicentina ad ottobre dello scorso anno, quando l’uomo fu indagato e deferito per il reato di stalking per fatti commessi da giugno ad ottobre 2019. Le ripetute segnalazioni dei carabinieri di Nove di violazioni delle prescrizioni imposte con il provvedimento a suo carico, inducevano l’A.G. ad emettere un provvedimento di detenzione in regime degli arresti domiciliari.

I carabinieri di Romano d’Ezzelino hanno invece tratto in arresto SCHIRATO Enrico, italiano 51enne, per un provvedimento dell’A.G. che restringe l’uomo agli arresti domiciliari dovendo lo stesso scontare la pena di 6 mesi di reclusione per il reato di truffa, commesso nel 2011 in provincia di Ancona.