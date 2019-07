Studente vicentino di 22 anni pestato da due americani in un bar del centro

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un genitore vicentino che racconta quanto accaduto al figlio di 22 anni venerdì sera in centro a Vicenza. Il ragazzo è stato aggredito pesantemente da due americani della Ederle. Il fatto è avvenuto davanti a molti testimoni che hanno anche documentato l’aggressione. Il giovane, che ha ricevuto pugni in faccia e allo stomaco, è ora ricoverato in chirurgia a Vicenza. I due aggressori si sono dileguati. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia americana. Le indagini per identificare i responsabili proseguono.

“Sono il papà di D.B. Da ieri sera (venerdì, n.d.r.) verso mezzanotte mio figlio è ricoverato, dopo un intervento molto delicato, in Chirurgia a Vicenza. Mio figlio si trovava al bar Due Calici, in Pescherie Vecchie a Vicenza, per un ritrovo con gli amici dopo dieci mesi di assenza per studio in Australia. Un po’ di festa: abbracci, risate, ma quando si è trovato davanti due giovani strutturati della Ederle è cambiata la sinfonia. Prima ha preso un pugno in faccia e subito dopo un altro allo stomaco, da due persone diverse. Sono intervenuti i carabinieri, la polizia americana e l’ambulanza per trasportarlo in ospedale dopo la dura e violenta aggressione. Il gruppo di americani, visti arrivare lampeggianti blu, si sono dileguati. Ma ci sono molti testimoni con foto e video che hanno immortalato persone, abiti, capelli e colore della pelle. Gli aggressori hanno le ore contate”.