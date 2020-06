Droga nello zaino e in casa: 2 denunciati

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nel corso del fine settimana appena trascorso, hanno denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti due persone, rispettivamente in stato di libertà e in arresto nella flagranza.

Nel dettaglio, il 6 giugno, nel corso della serata, A.P, 25enne, residente a Vicenza, mentre a piedi stava percorrendo via del Mercato Nuovo, sottoposto ad un controllo di routine è stato trovato in possesso di 1,65 grammi di marijuana; la successiva perquisizione domiciliare, infine, consentiva di rinvenirne ulteriori 37,40 grammi , il tutto sottoposto a sequestro. Il responsabile è stato accompagnato presso gli uffici del Comando Provinciale per le formalità di rito, al termine delle quali veniva rimesso in libertà.

Il 7 giugno nel corso del pomeriggio, Osas Lucky, 34enne, richiedente asilo di nazionalità nigeriana, residente a Vicenza, mentre a piedi stava percorrendo contra’ Santi Apostoli nel capoluogo, alla vista dell’auto di servizio ha gettato a terra lo zaino che aveva con sé, tentando di dileguarsi e venendo poco dopo bloccato. Nel corso delle successive verifiche, nello zaino sono stati trovati 11 involucri adeguatamente confezionati di marijuana, con l’indicazione su ciascuno del corrispondente peso, mentre un altro involucro della medesima sostanza veniva rinvenuto a seguito della perquisizione personale; il totale della sostanza stupefacente sequestrata è di circa 130 grammi. Il responsabile è stato accompagnato presso gli uffici del Comando Provinciale dove è stato dichiarato in arresto e, al termine delle formalità di rito, accompagnato presso la camera di sicurezza della Tenenza Carabinieri di Montecchio Maggiore, in attesa dell’udienza di convalida in programma per la giornata odierna.