Droga nelle mutande: 23enne denunciato

Un 23enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato d Vicenza ieri pomeriggio dopo essere stato sorpreso ai Giardini Salvi. La volante ha notato il giovane, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti e destinatario di foglio di via obbligatorio da Vicenza, assieme ad un amico. Si tratta d A.B., 23enne originario del Burkina Faso, con cittadinanza italiana e ufficialmente residente in Umbria.

Ad un primo controllo è stato trovato in possesso di 1 grammi di marijuana e 100 euro. Portato in questura è stato ulteriormente perquisito e aveva nascosto nelle parti intime un involucro con 3,65 grammi di marijuana.

E’ stato denunciato per violazione di foglio di via e spaccio