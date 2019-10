Droga nascosta vicino al muro di cinta del parco giochi

I Carabinieri della Stazione di Vicenza, nel tardo pomeriggio del 20 ottobre, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno rinvenuto ben nascosti nel terreno, in prossimità del muro di cinta del parco giochi di viale Ippodromo, 2 involucri in cellophane adeguatamente confezionati contenenti, complessivamente, 12 grammi di marijuana che è stata sottoposta a sequestro. Sono in corso indagini da parte della sezione operativa per risalire al proprietario della droga.