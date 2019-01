Droga in auto: segnalato 18enne

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

I Carabinieri della Stazione di Barbarano Mossano, hanno segnalato alla Prefettura di Vicenza come assuntore di sostanze stupefacenti un 18enne residente ad Albettone, con il conseguente sequestro amministrativo.

I militari dell’Arma, nel corso della scorsa notte, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale in località Ponte di Barbarano, hanno fermato l’auto condotta dal giovane che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 0.6 di tipo hashish, detenuta per consumo personale.

Spetterà ora alla Prefettura di Vicenza, cui è stata indirizzata la segnalazione da parte dei militari dell’Arma, valutare i provvedimenti a carico del giovane tra i quali la sospensione della patente di guida e della validità all’espatrio della Carta di Identità.