Droga e sigarette elettroniche in auto: erano rubate

Nell’ultimo fine settimana, nonostante le intemperie, i Carabinieri della Compagnia di Thiene sono stati impegnati in una serie di controlli straordinari del territorio di competenza che hanno avuto come centro il Comune di Thiene e le zone limitrofe.

Complessivamente sono stati controllati circa 50 veicoli ed 80 persone, principalmente nell’arco serale e notturno; un’auto è stata trovata priva di revisione pertanto al conducente è stato ritirata la carta di circolazione.

Ma il risultato più importante è stato raggiunto grazie ad un controllo avvenuto a Thiene in via Gorizia dove due uomini, entrambi pregiudicati di origine magrebina, a bordo di un’auto, sono stati trovati in possesso di circa 50 grammi di marijuana nonché di articoli ed oggettistica, fra i quali diverse sigarette elettroniche, risultate provento di furto commesso lo scorso 30 aprile ai danni del negozio Summano 2B di Marano Vicentino.

I due soggetti sono stati quindi denunciati per ricettazione e segnalati alla Prefettura, mentre la refurtiva è stata restituita.