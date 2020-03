Droga e bilancino in auto: segnalato 23enne

Alle 14 di ieri in via Piazzon una volante ha fermato un’Audi condotta da un cittadino nato in Burkina Faso e di nazionalità italiana: durante il normale controllo del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto un contenitore di plastica appoggiato sotto il sedile del conducente, con 2 grammi di marijuana. Assieme alla droga, anche un bilancino. L’uomo, un 23enne di Montebello Vicentino, ha affermato che il tutto fosse per uso personale: è stato segnalato al prefetto e gli è stata ritirata la patente di guida.