Droga, bilancino e bustine in casa: arrestato 19enne vicentino per spaccio

I Carabinieri della Stazione di Barbarano Mossano ieri sera hanno arrestato detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Alessio Brigato, 19enne, residente a Barbarano Mossano.

Il giovane, in piazza Breganzato di Barbarano Mossano, mentre si trovava in compagnia di una seconda persona risultata poi estranea ai fatti, sottoposto ad un controllo di routine è stato trovato in possesso di 5.26 grammi di marjiuana, che ha detto di detenere per consumo personale.

La perquisizione nella sua abitazione ha fatto rinvenire 3 involucri in plastica, adeguatamente confezionati, contenenti complessivamente 337.66 grammi di marjiuana , oltre ad un bilancino di precisione e bustine di plastica da utilizzare per il successivo confezionamento.

Quanto rinvenuto è statp sottoposto a sequestro, ed il giovane al termine delle formalità di rito accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.