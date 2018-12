Droga, bilancini e taser: sorprese nei controlli pre-natalizi

Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Schio hanno svolto un rilevante servizio di controllo straordinario del territorio al fine di rafforzare concretamente la sicurezza e la vicinanza ai cittadini con l’approssimarsi delle festività natalizie: i risultati sono stati tanti e non hanno tardato ad arrivare.

Sono state infatti deferite rispettivamente all’Autorità Giudiziaria ed alla Prefettura diverse persone, in particolare J.S.J., di 20 anni, fermato a bordo della sua BMW 330, ad un controllo approfondito dovuto al suo evidente stato di agitazione è stato trovato in possesso di uno storditore elettrico (taser) funzionante e pertanto denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

S.C. di 18 anni, invece, è stato visto aggirarsi sospettosamente in una zona appartata del locale parco e pertanto anche lui sottoposto a controllo, a seguito del quale è stato trovato in possesso di gr. 0,45 di stupefacente tipo “hashish” e quindi segnalato all’Autorità Amministrativa.

Infine il risultato più importante si è avuto durante una perquisizione domiciliare delegata dall’A.G. per un’indagine da parte della Stazione CC di Arsiero sullo spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli effettuati nell’ultimo periodo in quel Comune e in quello di Schio hanno permesso infatti di individuare alcuni soggetti di Zanè e di Thiene che si recano in queste zone per spacciare e pertanto, approfittando del numeroso dispositivo di uomini e mezzi messo in campo, si è deciso di dare seguito al mandato. Nelle due abitazioni controllate, una a Zanè ed una a Thiene, sono stati rinvenuti complessivi gr. 3,5 di “marijuana”, gr. 3,2 di “hashish”, bilancini per pesatura, materiale atto al confezionamento e somma contante di euro 300; quanto trovato bastava agli inquirenti per denunciare T.A. di 21 anni, R.S.E. di 38 anni e T.A. di 27 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Contestualmente è stato anche segnalato alla Prefettura un assuntore trovato sul posto, M.L. di 19 anni.