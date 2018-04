Dramma della solitudine: 42enne trovato morto in casa dopo 9 mesi

Qualche settimana fa l’episodio del professore riminese trovato dopo sette anni, mummificato in un appartamento di Venezia, ora un altro dramma della solitudine a Valli del Pasubio nel Vicentino. Un uomo di 42 anni, Walter Dal Zotto, è stato trovato morto, disteso sul divano del soggiorno, in un’abitazione che era stata messa all’asta. A scoprire il cadavere, rimasto nell’abitazione per nove mesi, l’ufficiale giudiziario.

Descritto come solitario e gentile Walter viveva nella casetta e nessuno si era accorto della sua morte. Vi è chi parla di sospetti dei vicini che fosse andato in una comunità. Un’altra vicina ha raccontato di averlo visto in pessime condizioni lo scorso anno e di aver allertato i servizi sociali.

Farà chiarezza sulla vicenda la Procura di Vicenza. Anche se si tratta di un probabile decesso per cause naturali.

Dal Zotto aveva acquistato la casetta con la famiglia e si era trasferito da Schio. Non era però poi riuscito a pagarne le rate perché aveva perso il lavoro. L’uomo aveva interrotto i rapporti con il padre ed il fratello. IL mancato pagamento delle rate ha portato l’immobile all’astra, che era fissata con una base di 27mila euro per il prossimo 24 aprile.