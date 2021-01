Dramma a Chiampo: 45enne si toglie la vita

Gesto di disperazione stamane intorno alle 6 a Chiampo (Vicenza) in zona impianti sportivi dove un uomo di 45 anni si è buttato dal secondo piano dell’edificio nel quale viveva. Sul posto sono stati chiamati i sanitari del 118 ma al loro arrivo non vi era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri. Secondo le prime ipotesi l’uomo si trovava in un particolare momento di fragilità emotiva (non economica). La vittima lascia una moglie e una figlia piccola.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico ( ‪02 2327 2327‬

www.telefonoamico.it).