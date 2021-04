Draghi – Un pass per spostarsi fra regioni con colori diversi

Uno dei problemi delle prossime riaperture sono i colori diversi che potrebbero avere le regioni. Non tutte infatti avranno parametri per essere collocate in ‘giallo rafforzato’. Fra chiarezza il premier Draghi in conferenza stampa, anticipando una soluzione. “Gli spostamenti saranno consentiti tra regioni gialle e con un pass tra regioni di colori diversi“, ha spiegato.

“La campagna di vaccinazione va bene -ha aggiunto – con tante sorprese positive e qualcuna negativa e questo è stato fondamentale per prendere le decisioni” sulle riaperture.

“Questo rischio che incontra le aspettative dei cittadini si fonda su una premessa: che i comportamenti siano osservati scrupolosamente, come mascherine e distanziamenti, nelle realtà riaperte”. Draghi ha auspicato per questo l’attenzione delle istituzioni e forze del’ordine: “In questo modo il rischio si trasforma in opportunità“.