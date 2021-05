Draghi studia come riaprire al turismo straniero

L’Italia studia come riaprire al turismo estero: dal 15 maggio cadrà l’obbligo di quarantena per chi arriva nel Paese dall’estero e Palazzo Chigi sta studiando come anticipare sulla mossa gli altri stati europei. Il green pass UE arriverà solo nella seconda metà di giugno, mentre Draghi auspica che la carta verde sia pronta già a maggio. Per ottenerla bisognerà essere vaccinati oppure essere guariti dal Covid o aver effettuato un tampone con esito negativo.

Il turismo dall’estero dovrebbe essere favorito anche dallo spostamento del coprifuoco (che dovrebbe almeno passare al 23) ed è suffragato dai nuovi contagi, che nelle scorse 24 ore sono stati appena 9 mila, con un tasso di positività al 2,9%, dato più basso dal 15 gennaio scorso.