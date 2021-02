DPCM – Restrizioni fino a Pasquetta, Speranza: “Luce in fondo al tunnel”

Il nuovo Dpcm entrerà in vigore dal 6 marzo e si estenderà fino alle vacanze di Pasqua e Pasquetta, ovvero martedì 6 aprile.

Lo ha ribadito il ministro della Salute Roberto Speranza che segue la linea dell’estrema prudenza ma che per molte categorie potrebbe essere davvero il colpo di grazia.

Il DPCM verrà definito dopo i dati settimanali del monitoraggio. Il ministro Speranza intravede “finalmente la luce in fondo al tunnel” e dichiara che il Covid, grazie alla progressione della campagna vaccinale, “può essere arginato”. Ma, avverte, “in questo ultimo miglio non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Non ci sono oggi le condizioni epidemiologiche per allentare le misure di contrasto”. Sottovalutare i rischi, dice il ministro, porterebbe ad “una nuova diffusione incontrollata del contagio, che metterebbe nuovamente in crisi i nostri ospedali e renderebbe più difficile la nostra campagna di vaccinazione”. Ecco perché, osserva, “sarebbe un grave errore se all’improvviso, senza una chiara evidenza scientifica”, ci fosse un cedimento delle prescrizione adottate. La strada è invece quella di continuare a differenziare le misure sul pano regionale, agendo in modo proporzionale alla situazione di contagio di ciascun territorio: strategia che “ci ha permesso finora di non ricorrere ad altri lockdown generalizzati”.

In Gazzetta Ufficiale, intanto, è stato pubblicato il decreto legge che proroga il divieto di spostamenti tra le regioni fino al 27 marzo, consentendo comunque “il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”