Dpcm: ancora fermi concorsi e assunzioni

La conferma – ad opera del Dpcm del 26 aprile – dello stop ai concorsi pubblici sta bloccando 51 nuove assunzioni previste dal piano del fabbisogno 2019 e 35 previste dal piano del fabbisogno 2020.

“La reiterazione, con l’ultimo Dpcm del Governo, del blocco delle procedure concorsuali (articolo 1, lettera q) sta creando grossissimi problemi alle amministrazioni in generale, tra cui la nostra – ha dichiarato l’assessore alle risorse umane Valeria Porelli -. Le procedure attivate come previsto dal piano assunzioni 2019 sono state stoppate quando erano quasi concluse, mentre quelle 2020, ovviamente, non sono nemmeno iniziate. Eravamo partiti con i concorsi più importanti, come quelli per l’assunzione di 18 istruttori amministrativi-categoria C, in modo da permettere il ricambio del personale, e avevamo già programmato le date delle prove orali quando è intervenuto il primo provvedimento del governo che ha bloccato tout court i concorsi pubblici. Ma è ferma anche la procedura concorsuale per l’assunzione di 9 operatori di polizia locale L’assurdità è che la norma non permette lo svolgimento nemmeno di quelle procedure che, per tipologia e numero di partecipanti, potrebbero essere svolte in assoluta sicurezza con l’utilizzo dei presidi di protezione individuale e delle distanze richieste dalla normativa emergenziale. Nel nostro caso quasi tutte le procedure in corso”.

“In queste settimane siamo riusciti a concludere le procedure di mobilità per la copertura di due figure dirigenziali, un dirigente tecnico per il servizio Infrastrutture – gestione urbana e un dirigente tecnico, per il servizio Mobilità e trasporti – ha precisato l’assessore Porelli – e continuiamo con la programmazione e con la predisposizione dei provvedimenti propedeutici all’espletamento delle prove concorsuali, in modo da poter ripartire immediatamente una volta che il divieto perderà vigenza”.

Alla data del 24 aprile sono 16 le procedure di assunzioni concluse. Si tratta della copertura dei posti di comandante della Polizia Locale, di direttore del servizio SUAP-Edilizia Privata, Turismo, Manifestazioni (entrambi per mobilità); di un istruttore direttivo tecnico (mediante scorrimento di graduatoria esistente), un istruttore tecnico categoria C e un istruttore bibliotecario categoria C (per concorso), 6 insegnanti di scuola d’infanzia categoria C (assunte da graduatorie esistenti), 5 addetti ai servizi scolastici (mediante stabilizzazioni).

Si è conclusa con esito positivo la procedura di mobilità esterna per la ricerca di un istruttore direttivo Conservatore musei categoria D: attualmente si attende il nulla osta al trasferimento da parte dell’amministrazione di appartenenza del candidato vincitore.

Si sono concluse, inoltre, le procedure di mobilità per un dirigente tecnico – servizio Infrastrutture – gestione urbana e un dirigente tecnico – servizio mobilità e trasporti.