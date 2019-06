DOV’È FINITO IL MOVIMENTO 5 STELLE?

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Magro risultato alle elezioni europee per il Movimento 5 Stelle, che non conferma l’exploit delle politiche. Lo stesso non si può dire della Lega. I pentastellati rischiano di scomparire? Le interviste di Ottavia Castegnaro