Doppio incidente in A4

Alle 10 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada tra i caselli di Montecchio Maggiore e Montebello in direzione Milano per un doppio incidente, dove sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e tre auto: feriti lievi. I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza due auto di cui una finita lateralmente contro le barre laterali di un autoarticolato, probabilmente a causa di un rallentamento per un precedente incidente. Le cinque persone ferite in maniera non grave, sono state assistite dal personale sanitario del SUEM. Poco più avanti il primo incidente dove un’auto è entrata in collisione con un altro autoarticolato, senza nessuna conseguenza per l’automobilista e il conducente del mezzo pesante. Il traffico autostradale è stato canalizzato dalla polizia stradale e dagli ausiliari dell’autostrada in un’unica corsia. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.