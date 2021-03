Doppio furto al Santuario di Monte Berico: in azione un giovane e una coppia

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Doppio furto nei giorni scorsi al Santuario di Monte Berico.

Il primo episodio risale a martedì 16 marzo. La denuncia è stata sporta da Padre Carlo Rettore di Monte Berico solo ieri. Alle 12.30 da una cassetta delle offerte sono stati rubati circa 200 euro. La cassetta è posta in prossimità della Sala con l’affresco del Veronese e raccoglie i soldi per il restauro dell’opera. Evidentemente sono stati studiati i movimenti dei religiosi che quotidianamente passano a raccogliere le offerte.

Dalle immagini di videosorveglianza interna emerge che responsabile del furto è una giovane coppia. I due hanno probabilmente studiato i movimenti interni al Santuario, anticipando la raccolta delle offerte dalla cassetta e svuotandola. Indagano i carabinieri.

Il secondo furto domenica 21 marzo alle 13. In questo caso un soggetto giovane è entrato da una porta finestra rimasta aperta e si è diretto verso la portineria, dove ha rovistato nei cassetti. Ha rubato il contenuto del portafoglio di una volontario laica e il suo cellulare. Cinque minuti dopo la volontaria è riuscita a vederlo ma non è riuscita a bloccarlo. Anche in questo caso sono a disposizione dei carabinieri le immagini di videosorveglianza.