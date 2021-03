Dopo Trissino code e caos anche in Fiera a Vicenza per i vaccini: gli accompagnatori rallenterebbero le operazioni

Una delle misure pilota della lotta al contagio è quella di evitare assembramenti. Cosa non accaduta ieri all’hub di Trissino e oggi in Fiera a Vicenza.

Da stamane in Fiera a Vicenza si sono create code, lunghe attese ed assembramenti per ritardi accumulati tanto che ad un certo punto sono accorsi i volontari della Protezione Civile per facilitare le operazioni e mettere ordine alle file.

A rallentare le operazioni, come nel caso di Trissino, non solo il tempo richiesto per le anamnesi con la compilazione schede, ma anche il fatto che molti, essendo anziani, sono stati portati da un accompagnatore anziano, che secondo le indicazioni regionali e dell’Ulss può vaccinarsi assieme alla persona che ha accompagnato.

Ieri a Trissino (vedi foto in alto) situazione caotica al Pala Sinico, centro vaccinale dell’Ovest Vicentino dove si sono recati in massa gli over 80 convocati dall’Ulss. Si sono formate lunghe code con gli anziani dal 1933 al 1937 molti dei quali con accompagnatore tanto che alcuni sono stati invitati a presentarsi oggi (lunedì 29 marzo). A rallentare le operazioni, secondo l’Ulss 8, un malfunzionamento del collegamento internet che ha comportato il caricamento manuale delle pratiche. Sul posto forze dell’ordine e volontari della Protezione civile per mantenere ordine e distanziamento

Secondo alcune testimonianze i tempi sono stati allungati per la compilazione delle anamnesi. Un lasso di tempo necessario per ogni persona che non era stato calcolato, soprattutto perché si trattava di persone anziane.

La situazione di Trissino è stata documentata anche dal consigliere di minoranza di Arzignano Nicolò Sterle con un argomentato post su Facebook.

“Sin dalla tarda mattinata ho cominciato a ricevere segnalazioni di concittadini allarmati per le lunghissime attese a cui i propri congiunti anziani ( classi dal 1933 al 1937) erano costretti a subire all’esterno e in presenza di un assembramento massiccio, che le immagini apparse sui media testimoniano. Giunto sul posto alle ore 15.40, dovendo accompagnare mia nonna convocata alle 15.45, mi sono trovato davanti non solo all’ammassamento di anziani e disabili ma pure ad una situazione di traffico decisamente poco sicura per gli utenti e ai volontari delle associazioni di protezione civile, che faticavano a gestire pienamente la situazione a causa della mancanza di mezzi idonei (grazie all’intervento dei Sindaci del comprensorio si è potuto fornire un amplifictore per chiamare le persone ad una congrua distanza). In tutto ciò tengo comunque, doverosamente, a lodare il lavoro indefesso e competentissimo di tutti gli operatori sanitari e non, che nonostante la situazione hanno profuso impegno costante con efficienza e cortesia. Il senso di questa mia sta nel far riflettere che nonostante la situazione, mi auguro inaspettata, si sarebbe potuto organizzare, dato il sensibile afflusso sin dal mattino, una serie di servizi atti a mettere in sicurezza e agevolare le persone in attesa, gli accompagnatori e gli utenti della strada (presidio sanitario con ambulanza, presidio delle forze dell’ordine, transennamento della zona e sedie) in collaborazione e dialogo con tutte le amministrazioni coinvolte. Lodando ancora una volta il senso di dovere e la competenza degli operatori auspico che queste situazioni non si presentino più sul territorio, soprattutto quando si tratta di tutelare le fasce più fragili della nostra comunità”