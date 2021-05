Dopo sei mesi l’Italia è tutta in zona gialla, Veneto in bianco dal 7 giugno

Dall’introduzione delle zone non era mai successo che l’Italia fosse tutta in zona gialla. Oggi, a quasi sette mesi dall’introduzione della misura, per la prima volta tutto il paese è in giallo. L’ultima regione a riottenere questo status la Valle d’Aosta, fino a ieri arancione.

Il miglioramento nella situazione epidemiologica è in netto miglioramento: meno di 4000 contagi nella giornata di ieri, nonostante la risalita del tasso di positività; le terapie intensive si svuotano in tutta Italia e nel Paese si contano 72 nuovi decessi in 24 ore, il numero più basso del 2021.

Oggi riapriranno anche le palestre e tutta l’Italia si sta avvicinando alla zona bianca. Molise, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia lo saranno già il primo giugno, il 7 arriveranno anche Abruzzo, Umbria, Veneto e Liguria, fino al 21 quando il coprifuoco verrà rimosso.