Dopo mesi di tregua torna l’aria ‘pessima’ a Vicenza e provincia. A Bassano pm 2.5 alle stelle

Con l’autunno e le prime foschie torna anche il problema delle polveri sottili in città. Durante la settimana i valori delle pm10 nell’aria rilevati a San Felice sono cresciuti decisamente fino a toccare ieri quota 99 µg/m3. L’aria è quindi ufficialmente scadente, ma i 100 µg/m3 rappresentano la soglia oltre la quale viene definita ‘pessima’. Non sono disponibili i dati delle altre tre stazioni vicentine, come non sono disponibili i dati sulle pm 2.5 in città.

Sono stati rilevati invece i livelli di pm 2.5 relativi a Bassano del Grappa. Ieri si è raggiunto il picco di 73 µg/m3 . Ricordiamo che per le pm 2.5 il limite minimo oltre il quale l’aria viene definita scadente è 25 µg/m3 e il limite minimo oltre il quale è definita ‘pesssima’ è di 50 µg/m3 .