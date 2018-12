Donne ubriache infiammano la notte di Vicenza

(foto archivio)

(P.U.) – Doppio intervento della Polizia la scorsa notte ed in entrambi le protagoniste sono state donne che hanno fatto abuso di alcol.

Il primo intervento a mezzanotte e mezza in zona Ferrovieri. La Polizia è stata chiamata da un residente che lamentava forti rumori provenienti da un appartamento vicino. Urla, oggetti rotti, mobili spostati disturbavano la quiete del condominio.

Giunti sul posto gli agenti hanno bussato alla porta dell’appartamento in questione.

Ad aprire la porta una donna vicentina di 52 anni in evidente stato di alterazione alcolica. Sola nell’abitazione, aveva dato in escandescenze perché il suo compagno africano, assente al momento, con il quale aveva una relazione da otto anni l’aveva tradita con un’altra donna. L’appartamento era stato letteralmente devastato dall’ira della 52enne (vetri, cocci, mobili rotti, vestiti sparsi ovunque). Con molta difficoltà gli agenti sono riusciti a calmarla e sul posto sono stati chiamati i sanitari del Suem 118 che l’hanno portata al San Bortolo e sottoposta a visita psichiatrica.

Alle 2 di notte un’altra donna, in evidente stato di alterazione alcolica, si è portata davanti ai cancelli della questura urlando. Si tratta di una 40enne vicentina, che è stata accompagnata all’interno dell’edificio dai poliziotti. La donna non riusciva a reggersi in piedi e anche in questo caso la sua agitazione era determinata da motivi passionali. Gli agenti l’hanno tenuta in questura tutta la notte in attesa che gli effetti dell’alcool svanissero. E’ stata sanzionata amministrativamente per ubriachezza molesta.