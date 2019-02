Donna vicentina si innamora e invia foto da nuda con Whatsapp: ma ha davanti un truffatore

Siamo abituati da molto tempo a leggere notizie di uomini vittime di qualche truffatore o truffatrice (spesso residente in Costa D’Avorio) che per il proprio diletto sessuale si spogliano e attivano viedochiamate erotiche, venendo poi ricattati dalla persona che si trova dall’altra parte.

Questa volta la vittima è una donna: una 41enne residente nella zona di Lonigo, che nei giorni scorsi si è recata in Questura presentando un corposo fascicolo che riportava conversazioni whatsapp e decine fotografie di nudo maschile.

Ha raccontato di aver conosciuto qualche tempo fa su Instagram un uomo. Questi ha raccontato di essere francese e di trovarsi in Costa D’Avorio per lavoro, occupandosi della commercializzazione di automobili.

I due hanno approfondito la conoscenza scambiandosi i numeri di cellulare e chattando poi via Whatsapp.

La conoscenza si è talmente approfondita che ad un certo punto la donna si è innamorata e l’uomo, dai modi affascinanti e dal potente sex appeal, le ha chiesto di inviare delle foto di lei nuda.

Da parte sua ha inviato decine di foto de proprio pene in diverse e condizioni scenografiche.

La 41enne vicentina dapprima ha nicchiato, poi ha inviato foto in bikini e poi di nudo totale.

A quel punto è scattato il ricatto. Il sedicente francese le ha intimato di inviargli 1000 euro, altrimenti avrebbe diffuso le foto della donna sui social, dicendo anche che aveva contatti e mail di molte persone che lei conosceva.

La donna dapprima è rimasta choccata e delusa perché si era sinceramente affezionata al misterioso francese. Poi ha iniziato una contrattazione che ha fatto abbassare il prezzo fino a 50 euro.

A quel punto però ha capito che la cosa migliore era recarsi in questura per sporgere denuncia per tentata truffa.

Difficile che il responsabile, probabilmente residente in Costa D’Avorio e dalla misteriosa identità, possa subire conseguenze penali. Ma il caso serve ancora una volta da monito per chi cerca l’ebbrezza erotica sui social con persone il cui profilo o la cui identità non siano verificati.