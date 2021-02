Donna vicentina scomparsa: continuano le ricerche del Soccorso Alpino

Sono riprese questa mattina alle 6.30 le ricerche di Gianfranca Tassan, 75 anni, residente a Recoaro Terme (VI), uscita ieri mattina dalla propria abitazione e mai più rientrata.

Scattato l’allarme nel pomeriggio, 25 soccorritori appartenenti alle Stazioni del Soccorso alpino dell’XI Delegazione Prealpi Venete si sono distribuiti nelle aree loro affidate da perlustrare, assieme a Vigili del fuoco e Carabinieri. Posto il campo base ai Campi da tennis, sono state verificate le zone collinari e di media montagna attorno all’abitazione. Sul posto anche due unità cinofile del Cnsas, di cui una molecolare, la quale, dopo aver prelevato degli oggetti appartenenti alla donna per il riconoscimento olfattivo da parte del cane, ha proseguito fino all’1.30 la ricerca, continuata poi questa mattina. Anche le sponde del torrente Agno sono state percorse per circa tre chilometri, così come sono stati controllati dirupi e salti di roccia. Attualmente sono presenti una cinquantina di persone tra Soccorso alpino, Vigili del fuoco e Protezione civile. L’elicottero del Vigili del fuoco sta sorvolando in questo momento la zona. Gianfranca indossa pantaloni e giacca scura, è alta un metro e 65, è di corporatura medio/robusta, ha capelli ramati. Chiunque abbia sue informazioni è pregato di contattare i Carabinieri.