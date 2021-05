Donna vicentina denunciata: derubava parente anziano in ospedale usando la sua carta di credito

A termine di un’attività investigativa, i Carabinieri della Stazione dei carabinieri di Piovene Rocchette hanno denunciato per furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di credito L.B., donna residente a Santorso di 54 anni, incensurata. A carico della donna sono stati raccolti chiari indizi di colpevolezza, suffragati dall’estrapolazioni di immagini degli impianti di videosorveglianza. E’ accusata di furto ed indebito utilizzo di carta di credito. I fatti sarebbero avvenuti nel mese di gennaio, ai danni di un settantenne di Santorso. La donna, parente della vittima, aveva libero accesso all’abitazione dell’anziano e ne aveva approfittato in un periodo di assenza, dovuto ad un ricovero in ospedale, per sottrarre la somma di euro 850 in contanti, capi d’abbigliamento e la carta di credito, riuscendo ad eseguire pagamenti fraudolenti pagamenti per complessivi 726 euro.