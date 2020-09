Donna trovata morta in abitazione nel Vicentino: è giallo

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Macabro ritrovamento a San Tomio di Malo. Una donna di 39 anni è stata trovata morta all’interno di un’abitazione fatiscente di via Vicenza, in edificio nel quale qualche anno fa vi erano una pizzeria ( da Franca) e un bar. L’allarme è scattato stamane alle 7 dopo una segnalazione. Sul posto i carabinieri per fare luce sul decesso che potrebbe risalire anche a qualche giorno fa.