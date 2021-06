Donna si perde nel bosco, recuperata dal Soccorso Alpino

Passate le 14 di ieri la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Belluno per un’escursionista che, partita dalla Casera e scesa lungo il sentiero Prati Verdil, aveva smarrito la traccia ritrovandosi in mezzo a un bosco. B.G., 48 anni, di Conegliano (TV), perso il percorso era scesa per una valletta laterale, versante Fadalto, scendendo per 300 metri di dislivello. Risaliti alle coordinate, i soccorritori la hanno individuata e raggiunta. Dopo aver valutato se fosse in grado di risalire – in caso opposto sarebbero scesi verso Fadalto in accordo con il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane – la squadra è salita lentamente con la donna fino al Rifugio Brigata, da dove con la jeep l’escursionista è stata riaccompagnata alla macchina.