Donna vicentina scomparsa trovata con un drone

È stata trovata, questa mattina intorno alle 10.30, con i droni dei vigili del fuoco la donna 51 enne di Castelgomberto di cui non si avevano notizie dalla giornata di ieri. La dispersa è stata individuata da un drone dei pompieri di Trento in una zona d’intesa vegetazione nei pressi di contrada Carletti di Castelgomberto. I soccorritori hanno subito raggiunto la donna, trovata in buone condizioni fisiche anche se disorientata. È stata subito accompagnata fino alla strada, dove è stata raggiunta da un’ambulanza per essere presa in cura dal personale sanitario. Alla ricerca della donna coordinate dall’unità di comando locale dei vigili del fuoco oltre gli specialisti TAS (topografia applicata al soccorso) le squadre dei di Vicenza e Arzignano e i volontari di Thiene vi hanno preso parte personale della protezione civile, carabinieri e volontari.