Donna scomparsa nel Vicentino ritrovata lungo un sentiero

È stata trovata la donna di Valbrenta di cui non si avevano notizie da questa mattina, dopo che si era allontanata da casa senza fare ritorno. La donna è stata incontrata da un escursionista lungo il sentiero 920 del Massiccio del Grappa in una zona molto impervia a circa 7 km da luogo di dove si era allontanata. I vigili del fuoco sono accorsi per recuperare la donna, trovata in buono stato di salute anche se disorientata. Le ricerche della donna settantasettenne erano iniziate nel primo pomeriggio con la partecipazione oltre dei Vigili del Fuoco di Vicenza e Bassano dei Carabinieri anche con l’ausilio dell’elicottero Drago 81 del reparto volo di Venezia.