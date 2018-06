Donna scippata e ferita a mezzogiorno

Ancora un reato contro una persona anziana a Vicenza. E’ successo verso mezzogiorno in via Rossini, quartiere San Lazzaro. Vittima una donna di 88 anni presa di mira da uno scippatore che l’ha sorpresa strappandole di dosso la borsa e facendola cadere. Procurandole delle escoriazioni per cui è stato necessario l’intervento dei sanitari. Sul posto ha transitato poco dopo una pattuglia delle volanti della polizia di Stato di Vicenza. La vittima ha raccontato che lo scippatore, dopo averle preso la borsa è salito a bordo di una station wagon di colore scuro per poi fuggire. Non è chiaro se il malvivente abbia agito con la complicità di una seconda persona. Pare che l’anziana non ha saputo riportare ulteriori dettagli ma sull’episodio sta ora indagando la polizia.