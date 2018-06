SOSSANO – Donna perseguitata dal fratello, costretta a cambiare casa

Tensioni famigliari che arrivano in tribunale. Accade a Sossano dove una donna di 40 anni C.B., è perseguitata dal fratello tanto da essere costretta ad andarsene assieme al marito e ai figli.

La vicenda, che si trascina dal 2015, è raccontata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza (pagina 27 dell’edizione cartacea) e ricostruisce la serie di angherie che la donna, testimoniando in prima persona, ha subìto.

Autore degli atti persecutori sarebbe il fratello J.B., di 56 anni, residente in via Domenico Thiene 34, impiegato comunale a Brendola, che negli ultimi due anni avrebbe costretto la sorella, ma anche il cognato e nipoti, a cambiare il loro stile di vita, con atteggiamenti minacciosi e dispetti pesanti. Come quello di buttare sterco di capra davanti al portone e una carriola di sterco davanti all’uscio, tagliare i fili elettrici del portone e del citofono. Non solo, se la sarebbe presa anche con uno dei nipotini spingendolo a terra e avrebbe aggredito verbalmente la donna aprendole la portiera della macchina ed iniziando ad insultarla pesantemente. In un’occasione avrebbe lanciato un gavettone d’acqua alla sorella che parlava con un’amica. Un elenco lunghissimo che contempla anche l’accensione della moto sotto la camera da letto e l’attivazione dell’impianto di irrigazione della casa per bagnare gli amici ospiti della famiglia. La procura chiede il processo per stalking e C.B. chiede danni per almeno 40 mila euro.

L’uomo già nel marzo del 2016 fu sottoposto ad un provvedimento del tribunale che gli imponeva l’obbligo di firma dai carabinieri. La donna si è anche recata in pronto soccorso a Noventa nel settembre del 2016 dopo un’aggressione del fratello, provocandole stato d’ansia. La coppia con i figli, che abitava in un immobile attiguo a quello del fratello, ha dovuto cambiare casa.