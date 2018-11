Donna perseguita ristoratore: arrestata per stalking dalla Polizia

Una donna di 50 anni residente in provincia di Vicenza è stata arrestata per stalking ed atti persecutori e si trova ora agli arresti domiciliari. Avrebbe perseguitato un ristoratore di 49 anni con locale a Bertesina a Vicenza. Gli atti persecutori sarebbero durati diversi mesi tanto che circa un anno fa era stato emesso un divieto di non avvicinarlo da parte del questore di Vicenza. La donna lo perseguitava con messaggi, telefonate e anche recandosi nel posto di lavoro dell’uomo, davanti ai clienti e al personale del ristorante.

Ieri la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La donna si è presentata al ristorante ed ha molestato per l’ennesima volta il 49enne. All’arrivo degli agenti la donna si è giustificata affermando che il ristoratore la ricambiava inviandole messaggi attraverso un canale televisivo musicale. Ha anche mostrato una settantina di screenshot che avrebbero documentato il fatto che l’uomo la corrispondesse. Tali messaggi erano frasi dolci inviate a donne che avevano il suo nome. Motivo per il quale la 50enne era convinta di esserne destinataria.